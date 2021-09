Immer wieder Coronafälle: 96 erst bei Impfquote zwischen 80 und 90 Prozent

Zwei positive Coronafälle haben den Ablauf vor dem Spiel gegen St. Pauli etwas durcheinandergebracht. Am Donnerstag meldete Hannover 96 den ersten Fall: Tom Trybull musste in Quarantäne. Am Freitag erwischte es Valmir Sulejmani – auch er muss zwei Wochen zu Hause bleiben, bis er nicht mehr infektiös ist.

96 wird zwei genesene Profis zurückbekommen. Weil aber immer noch einige wenige Spieler nicht geimpft sind, hat 96 intern eine weitere Impfoffensive gestartet.