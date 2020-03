Die Reise soll weitergehen: Neustart für Hannover 96 gegen den Karlsruher SC?

Allzu häufig ist es in den vergangenen Jahren nicht vorgekommen, dass der DFL als Verband der 36 Profiklubs und Hannover 96 sich einig waren. Aber die aktuelle Dimension ist größer als die 50+1-Frage. Es geht um die Existenz vieler Fußballklubs. 96-Chef Martin Kind hatte gefordert, dass die Saison in der ersten und zweiten Liga „zu Ende gespielt wird, egal, wie lange es dauert, das wäre die Antwort auf die Krise.“ Genau diese Antwort kam am Montag aus Frankfurt in der Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs.

Einstimmige Entscheidung

Die Entscheidung fällten alle 36 Mitglieder einstimmig. Die Liga gewinnt Zeit, um die Saison im April fortsetzen zu können, das erste 96-Spiel wäre dann wieder am 4. April gegen Karlsruhe. Noch ist die Fortsetzung eine gemeinsame Willensbekundung, kein fixer Termin.

Ob alle Klubs einer Meinung bleiben werden oder sich in Vereinsinteressen verfangen, das wird sich später zeigen. Fest steht: Ohne weitere Spiele hat der Profifußball kein Produkt – wie ein Supermarkt ohne Ware. In dieser Situation nimmt die DFL sogar Geisterspiele in Kauf. Das sei „die einzige Überlebenschance“, sagte DFL-Chef Christian Seifert.