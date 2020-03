"Wird uns noch enger zusammenbringen": 96-Kapitän  Bakalorz über die Zeit in Quarantäne

Und: Ich persönlich bin der Ansicht, dass diese Situation in der Quarantäne die Mannschaft noch enger zusammenbringen wird. Es ist eine außergewöhnliche Erfahrung, auf die wir sicherlich gern verzichtet hätten, aber ich glaube, all das wird uns weiterhelfen, wenn wir wieder zusammen auf dem Rasen stehen und irgendwann hoffentlich weitergespielt wird.

Natürlich vermisse ich es, mit den Jungs in der Kabine und auf dem Platz zu sein. Das Teamgefühl, das man beim Fußball im Spiel, in jedem Training und auch danach in der Kabine hat, fehlt und lässt sich auch durch nichts ersetzen. Trotzdem sind wir auch in der aktuellen Situation ständig miteinander verbunden. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, durch die wir alle vernetzt sind. Da unterhalten wir uns täglich über alles Mögliche – nicht nur, aber natürlich auch über das Coronavirus und die Themen, die damit zusammenhängen. Von daher kann ich sagen, dass die Stimmung bisher noch ganz gut ist.

Machen Sie sich, wie viele Menschen gerade, Gedanken und Sorgen über die berufliche Zukunft und die Zukunft der Kollegen? Wie soll der Fußball nach der Krise aussehen und muss der Fußball etwas aus der Krise lernen?

Das ist eine sehr schwere Frage. Niemand kann in die Glaskugel gucken und weiß genau, wann wir wieder eine Art Normalität haben. Alles, was man jetzt dazu sagen würde, wären ja Spekulationen ins Blaue, das möchte mir nicht anmaßen. Was aber nach allem, was man so liest, wirklich wichtig sein wird, ist, dass wir uns darum bemühen, die laufende Saison zu Ende zu spielen.

Gedanken mache ich mir gerade über viele Dinge. In erster Linie sorge ich mich natürlich um meine Familie, die Leute in unserem Umfeld. Und es ist, glaube ich, so, dass ich aktuell alle in der Gesellschaft die Frage stellen: „Wie geht es weiter?“

Wir haben gerade eine Ausnahmesituation, die wir alle so noch nie erlebt haben. Die Kanzlerin hat ja davon gesprochen, dass es die größte Herausforderung seit dem Ende des zweiten Weltkriegs ist. Keiner weiß genau, was in ein paar Monaten sein wird. Eigentlich weiß man nicht mal genau, was in ein paar Tagen ist.