96-Profis in der Quarantäne: Marvin Bakalorz bittet um Serientipps

Mit Medien dürfen die Spieler von Hannover 96 aktuell nicht öffentlich reden. Deshalb erscheinen die Grüße aus der Quarantäne zunächst auf der Webseite des Klubs. Nun hat sich Kapitän Marvin Bakalorz zu Wort zu Wort gemeldet. Der 30-Jährige nutzt die Möglichkeit, aus der Quarantäne mit seinem Hund Kosta in den eigenen Garten zu gehen.

"Mal an die frische Luft, aus den vier Wänden raus und mal in die Ferne gucken. Man kann - wenn man nicht in Quarantäne ist - nicht so richtig glauben, wie heftig das wirklich ist. Aber klar: Man schafft das", erklärt Bakalorz.