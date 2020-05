Von der Couch ins Courtyard: Profis von Hannover 96 sind wieder in Quarantäne

Während die Konkurrenz in der 2. Bundesliga am Wochenende schon um Punkte kämpfte, schaute Hannover 96 zu - und wechselte am Sonntagabend von der Coach in Corona-Quarantäne ins Courtyard. Corona-Beauftragter Axel Partenheimer testet "draußen" die Frauen, Partner und Kinder der Profis.