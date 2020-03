Keine Ausnahme in Sicht: Nach der Quarantäne droht den 96-Profis Trainingsverbot

Die Frage, die sich alle stellen: Geht es überhaupt weiter? Den Profis in der 1. und 2. Bundesliga droht sogar der komplette Ausfall des Gehalts, erklärte am Dienstag der im Fußball bekannte Arbeitsrechtler Christian Seitz dem Kölner „Express“. „Droht einem Klub akut die Pleite, weil keine Spiele stattfinden, müsste er die Gehälter jedenfalls nicht vollständig zahlen“, sagte Seitz. Die Verträge indes müssten die Profis auch dann einhalten, wenn das Gehalt gestrichen wird.

Die Stimmung kippt täglich in die eine oder andere Richtung, nicht nur wegen des Geldes. Das Training der Wolfsburger Profis in kleinen Gruppen am Montag machte noch Mut. Hannover 96 darf – Stand Dienstagabend – gar nicht trainieren. Etwas geknickt nahm 96 die Botschaft der NRW-Staatskanzlei auf, dass für die nächsten vier Wochen „der geregelte Trainingsbetrieb in der Fußball-Bundesliga nicht unter zwingende berufliche Gründe fällt, die eine Ausnahme darstellen würden“.

Auch für Niedersachsen gibt es bisher keine Ausnahme. Die DFL empfahl am Dienstag nach der Präsidiumssitzung, den Spielbetrieb bis zum 30. April auszusetzen. Die Sommerpause soll in den Frühling vorverlegt werden. Intern hofft 96 auf genau diese Entwicklung.