Vertrag klar! Christoph Dabrowski bleibt bis Saisonende Trainer von Hannover 96

Sportchef Marcus Mann bestätigte am späten Dienstagnachmittag in einer Vereinsmitteilung, dass der U23-Trainer vorerst bis zum Saisonende die Zweitliga-Profis von Hannover 96 trainieren soll. Eine automatische Option auf Verlängerung gibt es nicht. Über Dabrowskis weitere Zukunft wird also erst im Laufe der Rückrunde entschieden.

„In den vergangenen Wochen konnte man sehr gut erkennen, dass es mit Christoph Dabrowski einfach gepasst hat. Wir sind der Überzeugung, dass eine Entwicklung begonnen wurde, die in die richtige Richtung geht. Die konstruktive Zusammenarbeit im Trainerteam und mit der Mannschaft sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rückrunde.“