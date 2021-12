„Läuft auf ihn hinaus“: Nach dem Werder-Spiel wird Dabrowski endlich 96-Trainer

Dieses Engagement der Profis für Dabrowski heißt für Kind „im Umkehrschluss, dass die Mannschaft besonders motiviert ist“. Das war auch in den beiden Partien zu sehen, in denen der U23-Trainer das Zweitligateam betreuen durfte. Das glückliche, aber leidenschaftlich erkämpfte 1:0 gegen den HSV – und das 2:1 gegen Ingolstadt, „auch nicht das dankbarste Spiel“ für Dabrowski. „Aber die Jungs haben das bisher überragend gemacht.“ Der 43-Jährige spürt bei den Spielern „gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe“.

Er kann sich auf eine breite Unterstützung verlassen – und das bei den entscheidenden Leuten. „Ich habe noch nie erlebt, dass sich eine Mannschaft so für einen Trainer positioniert hat wie bei Christoph Dabrowski“, sagt Martin Kind im Gespräch mit dem SPORT BUZZER. Und der 96-Chef hat 20 Trainer und ein Vielfaches an Spielern kommen und gehen sehen.

Zwei von drei Spielen, die der Coach zur Bewährung bekommen hat, mit der optimalen Punktausbeute beendet. Damit hat er 96 vom Tabellenkeller ins Erdgeschoss befördert – da bleiben keine Fragen mehr offen. Die Entscheidung ist zwar noch nicht verkündet, aber sie steht fest. Es macht auch kaum Sinn, die Spannung künstlich aufrechtzuerhalten.

"Werden das nach dem Spiel zügig verkünden"

Kind kündigte am Donnerstag denn auch an, „ich werde mich mit Sportchef Marcus Mann noch vor dem Spiel gegen Werder in der Trainerfrage abstimmen“. Das Ergebnis des Gesprächs ist erwartbar: „Es läuft auf Dabrowski hinaus“, sagt Kind. „Es sei denn, die Mannschaft bricht gegen Werder auseinander.“ Das aber „wird nicht passieren“, ist sich Kind sicher. „Wir werden das dann nach dem Spiel auch zügig verkünden.“ Mann wird das gleich nach dem Abpfiff in der Kabine erledigen.

Der Sportchef will zwar offiziell „das Fass nicht aufmachen“ vor dem Sonntagsspiel. Aber auch ihm ist klar – es führt kein Weg an Dabrowski vorbei. Mann hatte ja bereits die Kür der externen Kandidaten zugunsten Dabrowskis gestoppt. Kind und Mann hatten zwei Bewerber ausgesucht. Sie trafen sich mit Daniel Thi­oune (zuletzt Hamburger SV) und Uwe Rösler (zuletzt Fortuna Düsseldorf). Mit Rösler ging es sogar schon ins Detail, auch wenn Kind sagt, „der Vertrag war nicht endverhandelt“.

Mann hatte aber erkannt, dass Dabrowski bei der Mannschaft in den wenigen Trainingstagen die richtigen Knöpfe gedrückt hatte. Schon vor dem HSV-Spiel brachte er Kind dazu, dass der 43-Jährige bis zum Jahresende bleiben darf. Das war mutig, hat sich aber als richtig herausgestellt.