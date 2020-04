Daniel Royer: Vom 96-Flop zum James Bond von New York

In Hannover konnte er nicht für Furore sorgen, dafür glänzt er jetzt bei den New York Red Bulls. Daniel Royer (29) galt einst als großes Fußball-Talent in Österreich, doch davon konnte er in Deutschland nur wenig zeigen. Im Sommer 2011 wechselte der Stürmer für 600 Tausend Euro vom SV Ried zu 96, absolvierte nur drei Partien für die Profis, elf für die Reserve und wurde in der darauffolgenden Saison zum 1. FC Köln verliehen. Auch dort gelang ihm der große Durchbruch nicht. 96 verkaufte ihn zurück in seine Heimat zu Austria Wien.

Das Fußballspielen lernte der Ex-Hannoveraner beim FC Schladming. Die Stadt in der Steiermark hat knapp 7000 Einwohner. Seit 2016 mischt Royer aber eine City mit mehr als acht Millionen Einwohnern auf. In New York scheint der 29-Jährige seine sportliche Heimat gefunden zu haben. In der letzten MLS-Saison traf er ganze elf Mal für die Red Bulls und legte acht weitere Tore auf.