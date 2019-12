Kein guter Start in Schottland : Ex-96-Trainer Daniel Stendel nach Derbypleite unter Druck

Am 7. Dezember übernahm Daniel Stendel das Traineramt beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian . Jetzt - knapp drei Wochen später - steht der ehemalige 96-Coach bereits gehörig unter Druck.

Fan-Kritik an Stendel

Am 2. Weihnachtsfeiertag spielten die Hearts dann im Edinburgh-Derby gegen Hibernian - und mussten sich letztendlich mit 0:2 geschlagen geben. Bereits im Vorfeld kam Kritik aus dem Fanlager am Ex-96-Trainer auf, weil er Weihnachten "aus familiären Gründen" in Deutschland verbrachte.

So oder so: Im kommenden Spiel am Sonntag gegen Aberdeen muss ein Sieg her - ansonsten droht das Stendel-Team den Anschluss an den Rest der Liga zu verlieren. Heart of Midlothian steht aktuell mit zwölf Punkten nach 20 Spielen auf dem letzten Platz der Scottish Premiership - der Rückstand auf einen einstelligen Tabellenplatz beträgt bereits sieben Punkte. Die aktuelle Misere ist ein Rekordtief des schottischen Clubs.