Erst Darmstadt, dann St. Pauli: Wie 96 jetzt den Aufstiegscrasher spielen will

Heidenheim ist Sechster – tabellarisch steigen die Ansprüche allerdings nun weiter. 96 spielt am Sonntag gegen Spitzenreiter Darmstadt mit Trainer Torsten Lieberknecht – und nur eine Woche danach gegen den Tabellenzweiten St. Pauli mit Trainer Timo Schultz. Ob die Vorfreude da wirklich so groß sein kann, da 96 doch als Vierzehnter dringend punkten muss, um nicht wieder auf den Relegationsplatz zurückzufallen?

Wie man es auch dreht – 96 greift ins Aufstiegsrennen ein. Mal ein bisschen weitergedacht, könnte das sogar im eigenen Interesse sein. Mit Erfolgen gegen Darmstadt und St. Pauli könnte 96 helfen, die Aufstiegsplätze freizuräumen für Werder Bremen, den Hamburger SV oder Schalke. Sollten diese Klubs in die Bundesliga zurückkehren, könnte sich der nächste Anlauf in der kommenden Saison leichter gestalten. 96 will ja in den nächsten Jahren den Aufstieg anpeilen. Gemeint ist der in die 1. Liga, nicht in die 2. Liga.

Erste Voraussetzung wäre da mal, den Klassenerhalt zu sichern, was Dabrowski „als unser klares Ziel“ formuliert. „Von Tag eins meiner Tätigkeit ist hier extremer Druck auf dem Kessel“, erläutert der Trainer. „Die Situation hat sich aber verändert, wir sind in einer besseren Situation als vor ein paar Wochen.“

45 Darmstädter Tore treffen auf 16 96-Treffer

Das kann sich aber schnell wieder ändern, das Vier-Punkte-Polster auf Platz 16 sollte besser nicht abschmelzen. Die Gefahr besteht jedoch gegen die Tor­fa­bri­ken mit dem höchsten Ausstoß der Liga. Darmstadt hat bereits 45 Tore erzielt, St. Pauli 42. Im Vergleich wirken die 16 Törchen von 96 fast schon lächerlich.

Da nicht zu erwarten ist, dass 96 beginnt, Tore wie am Fließband zu schießen, heißt die erste Aufgabe, die Darmstädter Angreifer Luca Pfeiffer und Philip Tietz zu stoppen. Beide haben jeweils zwölf Tore erzielt – und damit zusammen deutlich mehr als das ganze 96-Team. Bester Schütze ist Sebastian Kerk mit fünf Treffern. Dabrowski plant, die Darmstädter Stürmer „weg vom Tor zu halten und aktiv und gemeinsam im Block zu verteidigen“.