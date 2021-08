"Wir sind sehr enttäuscht": Die Stimmen zur 96-Niederlage in Darmstadt

Der Auftritt von Hannover 96 in Darmstadt war erschreckend schwach. Im gegnerischen Strafraum blieben die Roten viel zu harmlos und hinten setzte es gleich vier Gegentreffer. Normalform erreichte bei den Niedersachsen so gut wie kein einziger Spieler (die Einzelkritik). Das 0:4-Endergebnis geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Hier geht´s zum Spielbericht!

Fehlende Gefahr in der Offensive

Weydandt, Muroya und Co. haben im Merck-Stadion am Böllenfalltor einen mehr als gebrauchten Nachmittag erwischt. Das sah auch 96-Trainer Jan Zimmermann so und bezeichnete den Sieg der Gastgeber zurecht als "verdient". Offensichtlich war auch die fehlende Gefahr in der gegnerischen Hälfte. Nach dem Abgang von Marvin Ducksch braucht Hannover dringend Ersatz. "Es ist kein Geheimnis, dass wir für den Offensivbereich jemanden suchen", so Zimmermann. Hier gibt es alle Stimmen zum Spiel.