96-Meinung: Die nächste vergebene Chance, den Nachwuchs zu testen 

Es war kein großes Durcheinander gegen Darmstadt, aber der nächste Beweis dafür: Von Aufstiegsmöglichkeiten ist 96 so weit weg wie im Sommer (und noch mal im Winter) letztlich von der Verpflichtung von Topstürmer Serdar Dursun. Hannover will, aber kann nicht - und Hannover hat Qualität, nur eben nicht genug, um ganz oben mitspielen zu können. Willkommen im Zweitliga-Mittelmaß.

So waren die Profis von Hannover 96 gegen Darmstadt 98 in Form

Der Mut muss kommen!

Gegen Darmstadt schafften es die Talente Stehle, Gudra und Co. nicht mal in den Spieltagskader. Einzig Moussa Doumbouya war dabei, spielte Joker. Dabei hoffen die 96-Entscheider eigentlich darauf, dass die eigenen Nachwuchskräfte in Zukunft zum Trumpf werden. Stattdessen wurde die nächste Chance liegengelassen, zu schauen, ob sie über den Sommer hinaus Profichancen verdienen.

Ob der Mut noch kommt? Besser wäre es. Drei Spiele bleiben immerhin in dieser mehr oder weniger bedeutungslos gewordenen Saison. Am Montag geht es weiter, das Nachholspiel in Kiel steht an. Da wäre es nicht nur schlau, sondern sogar kräfteschonend für 96, zu rotieren.