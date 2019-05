Hannover 96: Darum funktionieren Schlaudraff, Lala und Cherundolo nicht als Manager-Team

Stillstand bei 96 – noch immer gibt es keine Lösung in der wichtigsten Personalie. Wer Sportchef wird, ist weiter unklar. „Wir werden zügig alles abschließen“, kündigt 96-Chef Martin Kind nun an, „Vorentscheidungen sind getroffen worden.“ In den nächsten Tagen sollen die Verträge unterschrieben werden. Dabei scheint die Lö­sung, von der 96-Chef Martin Kind geschwärmt hat, sich als nicht umsetzbar herauszustellen.