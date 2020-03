Hannover 96: Darum macht Linton Maina (fast) alles mit links

Außer in der Abwehr-Viererkette hat Linton Maina überall gespielt. Maina hat seine Stärken da, wo es auf die Offensive ankommt. Sein Treffer zum 2:0 in Nürnberg – ein Zug wie aus dem Taktiklehrbuch. Maina und Cedric Teuchert kreuzten ihre Wege, Teucherts Gegenspieler ließ sich mitziehen und so marschierte Maina in den freien Raum für seinen Schuss. Maina – von Teuchert im perfekten Moment angespielt – zog zum 2:0 ab. „Wir trainieren oft offensive Abläufe“, erklärte Maina. „Da gehören solche Kreuzbewegungen dazu. Gut, dass es so gelaufen ist.“ Den Abschluss machte Maina dann mit links.

Mit links? Maina ist doch Rechtsfuß. „Seit ich in Hannover bin, schieße ich immer Tore mit links, außer gegen St. Pauli. Ich weiß gar nicht genau, warum“, wundert sich Maina selbst. So viele Treffer waren es auch gar nicht. Er gab vor kurzem zu: „Ich bin eher der Vorbereiter als der Vollstrecker.“ Was er mit dem vorgelegten 3:0 bewies. Acht Treffer bereitete er in dieser Saison vor.