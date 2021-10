Hannover 96: Darum soll Robert Schäfer nicht Kind-Nachfolger werden

Man sollte meinen, dass es genug Zeit gab, die Verhältnisse zu klären. Seit dem 1. Juli amtiert Robert Schäfer für zwei kleinere 96-Profigesellschaften (Stadion, Sales & Service), aber der große Wurf ist ihm nicht ge­lun­gen. Mehr denn je ist fraglich, ob es jemals dazu kommen wird. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der HDI-Arena wird Schäfer zumindest in der Fragestunde wieder Thema. Anzeige Die Gesellschafter um Mar­tin Kind hatten ihn auserkoren, Geschäftsführer der übergeordneten 96-Profifirma und Kind-Nachfolger zu werden. Dazu wäre aber die Zustimmung des e. V. notwendig, so ist das im Hannover-Modell geregelt. Die fehlte aber von Anfang an. Vor dem Heimspielauftakt gegen Rostock am 31. Juli sagte Schäfer im Interview mit dieser Zeitung: „Ich bin sicher, dass wir uns beim Heimspiel gegen Rostock im Stadion sehen.“

Einen Kontakt zu den E.V.-Chefs gab es jedoch nach drei Monaten Schäfer bei 96 immer noch nicht. „Er möchte ja Geschäftsführer werden – und dementsprechend hat er sich vorzustellen“, macht Vorstand Sebastian Kramer klar: „Weil Ralf Nestler und ich im Aufsichtsrat-Management auch darüber zu entscheiden haben. Wenn sich einer auf einen Posten bewirbt, ist es nicht so, dass der neue Ar­beit­ge­ber sich bei ihm meldet – sondern umgekehrt.“

Schäfer hat aber dazu of­fen­bar nichts unternommen. Worauf er wartet, ist unklar. Eine entsprechende Nachfrage dieser Zeitung wollte er nicht beantworten: „Kein Kom­men­tar.“ Auch Kind will sich nicht dazu äußern, ob Schäfer im­mer noch als sein Nachfolger vorgesehen ist. Spekulation bleibt, ob die Zurückhaltung taktischer Natur ist oder der 77-Jährige von Schäfer längst abgerückt ist.

Dabei gibt es laut Kramer „regelmäßige Gespräche“ zwischen e. V. und Gesellschaftern. „Nur mit den Ge­sell­schaf­tern sprechen wir dann. So ein Austausch ist superwichtig, um auch die andere Seite zu verstehen“, meint Kramer, „es gab jetzt auch schon drei, vier Termine dieser Art, wo jeder seine Meinung sagen konnte, jeder seine Position dargelegt hat. Und da ist auch vereinbart worden, dass man das weiterführt und offen und ehrlich kommuniziert und mal vorankommt in unserer kleinen Fußballwelt. Herr Schäfer war auch in diesen Runden nicht dabei.“



Das ist enttäuschend für den E.V.-Vorstand: „Definitiv ist das nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wie wir un­se­ren Klub als Ganzes weiterentwickeln wollen.“ Offenbar geht die Kandidatensuche in die nächste Runde. „Wir sind im Austausch, wir haben ein gemeinsames Profil erarbeitet, und an diesem Profil wollen wir uns auch orientieren“, sagt Kramer, „die Suche nach einem neuen Geschäftsführer geht weiter.“

Und das wohl im Austausch mit den Gesellschaftern. Was im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass Schäfer durchgefallen ist. „Das weiß ich nicht, da will ich mich auch nicht einmischen“, sagt Kramer, „ich weiß nicht, wie zufrieden die Gesellschafter mit der Arbeit von Robert Schäfer bis jetzt sind.“

