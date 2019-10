Hannover 96: Das gab es (fast) noch nie – Liga ohne Zieler

Am Freitag wird Zieler während des Spiels gegen Sandhausen zum ersten Mal in dieser Saison auf der Tribüne sitzen statt im Tor zu stehen. Völlig Ungewohnt für ihn: Seit Mai 2017 hat der frühere Nationaltorwart ohnehin jedes Ligaspiel bestritten. Damals stand noch in Leicester unter Vertrag und saß auf der Bank.

Torwart Ron-Robert Zieler ist bei Leicester City unzufrieden. Foto: Jonathan Brady © Jonathan Brady

Anzeige

Seit Zieler Stammtorwart ist, hat er überhaupt erst zwei deutsche Ligaspiele verpasst. Und das vergangene Mal ist lange her: Am 11. März 2011 verletzte er sich in seiner Saison als Nummer eins - damals 21-Jähriger - in Köln an der Schulter und verpasste zwei Spiele. 96-Trainer Mirko Slomka hatte ihn zur Rückrunde zur Nummer eins gemacht. Zieler löste im Januar 2011 Florian Fromlowitz ab.

Michael Esser beobachtet die Szenerie entspannt. © Florian Petrow

Am Freitagabend muss Hannover 96 auf Michael Esser im Tor bauen. Die Nummer eins der vergangenen Saison vertritt den gesperrten Zieler. Der hat sich inzwischen mehrfach zur unglücklichen Box-Einlage gegen Daniel Gordon in Karlsruhe geäußert. „Eine unglückliche Aktion“, sagte er noch einmal im NDR-Sportclub.

Zieler baut in Hannover Was Zieler den TV-Zuschauern ebenfalls verriet. Zieler wird langfristig in Hannover sesshaft, 96 wohl seine letzte Station in der Karriere des Weltmeisters. „96 ist mein Verein“, sagte er. „Wir werden bauen in Hannover und werden auch nach der Karriere in Hannover bleiben.“

Ron-Robert Zieler: Bilder seiner Karriere Seine ersten fußballerischen Schritte machte der junge Ron-Robert Zieler in Köln. Zunächst beim damaligen SCB Preußen (heute SCB Viktoria) Köln, später in der Jugend des 1. FC Köln. © imago/

Zieler heiratete seine Anna Alexandra im Juni 2018 in Salzburg. Beide planen ihre Zukunft in Hannover langfristig. Aber das Karriereende sieht der 30-Järhige tatsächlich noch nicht vor sich: „Ich bin 30, im besten Torwartalter, ich speile schon noch ein paar Jahre“, erklärte er.

Kuriose Szenen in der Schlussphase: 96-Torwart Zieler trifft KSC-Spieler Gordon Zieler holt aus ... ©

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.