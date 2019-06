Hannover 96: Das Geld, die Philosophie und die davonlaufende Zeit

Mehr als 50 Namen stehen auf der Spielerliste, die Sportdirektor Jan Schlaudraff und Trainer Mirko Slomka abarbeiten. „Wir befinden uns in einigen guten Gesprächen“, sagte Slomka. Allerdings scheint das Geld bei der Umsetzung dieser guten Gespräche ein gravierendes Problem zu sein. „Ich verstehe die Verantwortlichen von 96 total, dass sie nach den hohen Verlusten der vergangenen Jahre sagen: Stopp mal, wir müssen den Haushalt im Griff behalten“, so der Trainer. Doch wie viel Geld hat 96 denn überhaupt zur Verfügung für die Zweitligamannschaft? „Wir planen mit einem Haushalt in Höhe von 22 Millionen für unser Team. 96 gehört damit zu den vier Mannschaften mit dem höchsten Haushalt der 2. Liga“, lässt Profiboss Martin Kind auf Nachfrage ausrichten.