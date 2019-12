Hannover 96: Das Sieg-Versprechen Kenan Kocaks

Nach dem Abstieg haben Bebou (Hoffenheim) und Walace (Udinese) 96 verlassen. Anton soll heute gegen Aue aber helfen, den ersten Erfolg im letzten Heimspiel der Hinrunde zu sichern. Der 23-Jährige litt unter der Woche an Muskelproblemen. Wenn Anton wie angekündigt spielen kann, hätte der 96-Trainer zumindest zwei gesunde Innenverteidiger auf dem Platz. Wenn nicht, würde ein Notplan mit dem Stürmer Hendrik Weydandt oder Linksverteidiger Jannes Horn in der Abwehrzentrale greifen.

Sieben Monate sind es am kommenden Mittwoch. Aber dann, davon ist Kenan Kocak „absolut überzeugt, werden wir die Frage nach dem ersten Heimsieg nicht mehr beantworten müssen“. Das klingt wie ein Versprechen, dass nicht länger an den 11. Mai 2019 erinnert werden muss – dem Tag des letzten Heimsiegs, noch in der Bundesliga. Die Tore beim 3:0 gegen Freiburg erzielten Waldemar Anton, Ihlas Bebou und Walace.

Kocaks Aufgabe klar umrissen

Dass 96 keines der sieben Zweitligaspiele in der HDI-Arena gewinnen konnte, „ist schon wie ein kleiner Fluch“, findet Mittelfeldspieler Marc Stendera. Vier Unentschieden sind die lausige Ausbeute im eigenen Stadion. Hätte die Mannschaft bei Heimspielen so gut wie bei Auswärtspartien gepunktet (13 Zähler), wäre sie in der Spitzengruppe dabei.

Damit ist die Aufgabe für den Neutrainer klar umrissen: Wenn Kocak 96 zur Heimmacht aufrüstet, wird der Verein zumindest nicht in Abstiegsgefahr geraten. Die Voraussetzung wäre gegeben, denn kaum ein Klub „hat so eine starke Fanbasis im Rücken“, meint der Coach.

Das Heimproblem hat Kocak auch lokalisiert – 96 fand keine Lösungen gegen den Abwehrbeton der Gegner. „Wenn man eine enorm hohe Anzahl von Ballbesitzphasen hat, heißt das nicht, dass man gut spielt“, erklärt der 38-Jährige. „Man muss zielgerichteten Ballbesitzfußball an den Tag legen.“ Also eben nicht mit Quer- und Rückpässen die Zuschauer und sich selbst einschläfern, bis die gegnerischen Abwehrreihen fest geschlossen sind – sondern zackig nach vorn kombinieren.

Nur vier Heimtore - Liga-Tiefstwert

„An diesen Prinzipien versuchen wir seit zwei Wochen zu arbeiten“, sagt Kocak, „so dass wir den Ballbesitz für uns effektiv gestalten können.“ Wie schwer dies der Mannschaft fällt, lässt sich an den nur vier Toren abzählen, die 96 im eigenen Stadion erzielt hat. Das ist der Tiefstwert in der zweiten Liga. Der HSV hat in seinen sieben Heimspielen 19 Tore geschossen.