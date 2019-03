Hannover 96: Das sind die sichersten Elfmeterschützen seit der Jahrtausendwende 

Seit dem 1. Januar 2000 bekam Hannover 96 in sämtlichen Wettbewerben insgesamt 113 Elfmeter zugesprochen. Immerhin 85 Versuche führten zum Torerfolg (Quote: 75,2 Prozent). In der aktuellen Saison ist die Quote sogar noch besser. 96 steht zwar auf einem Abstiegsplatz und spielt eine schlechte Saison, die Bilanz vom Punkt stimmt aber. Dreimal versuchten die "Roten" ihr Glück aus elf Metern - und verwandelten jedesmal (Quote: 100 Prozent).