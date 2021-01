Kein Vertrag: 96-Trainingsgast Mehmet Ekici reist ab und schafft damit Fakten

Am Ende ist es eine Hängepartie gewesen, der Mehmet Ekici nun selbst ein Ende gesetzt hat: Fünf Wochen hat der vereinslose 30-Jährige mittrainiert, ob 96 ihn verpflichten will oder nicht, darüber konnten sich die Verantwortlichen nicht einigen. Am Donnerstag hat der Mittelfeldspieler Hannover verlassen.