Regelung für Dauerkartenbesitzer: 96 "schenkt" Fans zwei Spiele - oder erstattet anteilig

Was ist schon sicher in Corona-Zeiten? Hannover 96 hat am Montagnachmittag zumindest Sicherheit für Dauerkartenbesitzer gegeben, die ihr Geld für die verpassten fünf Heimspiele zurückhaben möchten. Diese bekommen ihr Geld für die Heimspiele, die sie in dieser Saison nicht im Stadion sehen können, komplett erstattet.

Wann wieder vor Zuschauern gespielt wird? Unklar. Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen mit Publikum verboten. 96 plant aktuell mit mehreren Szenarien: Einer kommenden Saison ohne, mit vollem sowie mit begrenztem Zuschauer-Zutritt.