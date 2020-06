96-Debüt mit fadem Beigeschmack: Michael Ratajczak hat das gegen Aue "ordentlich gemacht"

Eigentlich hatte es ein „Bonbon“ sein sollen für Michael Ratajczak (38). Doch es wurde einer mit einem etwas faden Beigeschmack. „Das habe ich mir natürlich anders vorgestellt“, gab der Ersatztorwart zu, der in Aue als Belohnung im 96-Kasten stand. „Ein sehr undankbares Spiel für einen Torwart.“ Trainer Kenan Kocak hatte seinen Ersatzkeeper mit dem Startelfplatz belohnen wollen – für die mannschaftsdienliche, positive Art. In Absprache mit Stammkraft Ron-Robert Zieler, versteht sich.

"Er hat das ordentlich gemacht"

Ratajczak war in der Winterpause als Ersatz für Zieler-Ersatz Martin Hansen gekommen. Der hatte sich nach nur drei Tagen bei 96 schwer am Syndesmoseband verletzt. Ratajczak wurde neuer, erfahrener Ersatzmann. Einer, auf den sich Kocak und Co. verlassen können. Nur kurz vor dem Corona-Restart musste das Team mal kurz auf ihn verzichten. Ratajczak verließ die Hotel-Quarantäne vorzeitig, bekam Sonderurlaub wegen eines Trauerfalls in der Familie. Der Keeper, dessen Vertrag noch bis Sommer 2021 gilt, ist ein echter Teamplayer, der auch in der Mannschaft beliebt ist.

Ein Sieggeschenk konnten die Kollegen ihm in Aue trotzdem nicht machen. Leider. „Es war schon so, dass ich mich sehr auf das Spiel gefreut habe“, berichtete Ratajczak und gab auch ehrlich zu: „Es ist natürlich jetzt nach dem Spiel bitter, dass wir verloren haben – und wie wir verloren haben.“ Aue schoss nur dreieinhalb Mal aufs Tor, zweimal ging der Ball rein. Den Routinier traf keine Schuld, bei beiden Toren war er ziemlich machtlos. „Rata hat wenig zu tun gehabt, wir wissen das natürlich einzuordnen“, betonte Kocak. „Er hat das ordentlich gemacht“.