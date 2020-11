"Bis Sonntag genug Zeit": 96-Coach Kocak kann auf Falette bauen - neben Basdas?

Das Spiel bei den Würzburger Kickers wird am Sonntag trotzdem angepfiffen. Kocak fügt dazu langsam auch die Teile für sein Mannschaftspuzzle zusammen. Viele Unbekannte gibt es nicht mehr, es nimmt Form an - beispielsweise in der Abwehr.

Klar ist mittlerweile: Mit Timo Hübers wird ein wichtiger Teil der Viererkette ausfallen. „Das wird eher nichts bis Sonntag“, sagt Kocak. Der 24-Jährige hatte auch beim 0:0 zuletzt gegen Erzgebirge Aue wegen einer Knieprellung ge­fehlt. Beim Test gegen Wolfsburg verletzte er sich erneut. Was das Problem ist, hält 96 unter Verschluss.

Alle Corona-Tests negativ

Marcel Franke hat Hübers gegen Aue ersetzt. In Würzburg könnte es auf Baris Basdas hinauslaufen. Basdas übte am Mittwoch neben Simon Falette in der A-Elf. Der 28-Jährige ist fit zurück von den Länderspielen mit Guinea ge­gen den Tschad. Die Corona-Tests waren negativ, so­dass Falette wieder bei 96 einsteigen durfte. „Ihm steckt noch ein bisschen die Fliegerei in den Knochen, aber bis Sonntag haben wir ja genug Zeit mit ihm“, gibt Kocak Entwarnung.

Linksverteidiger Niklas Hult ist ebenfalls fit und ge­setzt. Auf der rechten Seite dürfte Sei Muroya zum Einsatz kommen. Zusammen mit Genki Haraguchi meldete sich Muroya am Mittwoch nach Länderspielen mit Japan in Graz zurück in Hannover. Die beiden Japaner wurden von den Physiotherapeuten ge­pflegt. Die Viererkette könnte damit folgendes Bild abgeben: Muroya, Basdas, Falette, Hult.