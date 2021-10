Ondoua, Trybull - oder beide? 96 und das neue "Problemchen" auf der Sechs 

Trybull verdiente sich für sein Debüt ein „sehr gut“ vom Trainer. Ondoua sei in den Siegen gegen St. Pauli und in Kiel sogar herausragend gewesen, meinte Zimmermann. „Er kann nicht in jedem Spiel unser bester Spieler sein“, sagte er nach dem 1:2 gegen Sandhausen, als Ondoua ein Gegentor mit verursachte.

Defensive schlägt Offensive: So habt ihr die 96-Profis fürs 0:0 in Nürnberg benotet

In Nürnberg kam Ondoua für Trybull, als der frühere Bremer platt war. Kein Wunder nach 19 Tagen, die er in Quarantäne hatte verbringen müssen. Bis zum Schalke-Spiel kann Zimmermann sich aussuchen, welchen kernigen Mittelfeldmann er bevorzugt. Den ballsicheren, umsichtigen Ondoua oder den reaktionsschnellen, passsicheren und ebenfalls zweikampfstarken Trybull.

„Wir können auch mit Doppelsechs oder Tom als Achter spielen“, sagt Mann. Dafür müsste 96 auf Sebastian Kerk verzichten, der schwankt in seiner Leistung. Ondoua und Trybull sind unterschiedliche Typen, was sich schon an den Reaktionen nach dem 0:0 in Nürnberg ablesen lässt. Ondoua sei „frustriert“, schrieb er, 96 müsse „mehr tun“. Trybull war hingegen „dankbar“ für sein 96-Debüt und lobte das 0:0 bei einem ungeschlagenen Gegner.

Ondoua war erste Wahl bei der Sechsersuche, Trybull ebenfalls. Ondouas Transfer verzögerte sich wegen Problemen mit dem Visum. Trybull löste den Vertrag mit Norwich auf und machte sich auf den letzten Drücker frei für Hannover. Seine Frau Anna kommt aus der Region. Nun hat 96 zwei Sechser. Besser als keinen.