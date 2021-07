"Das ist eine Option": Zimmermann prüft 96-Doppelsechs mit Ernst und Kaiser

Das Abwehrverhalten bei Ballverlusten ist wenige Tage vor dem Saisonstart in Bremen die wohl größte Baustelle von Hannover 96 . Und das beginnt natürlich nicht erst in der Viererkette oder beim Sechser. "Da kannst du Javi Martínez in seiner besten Form hinstellen - auch der kriegt das nicht zugestellt", spitzte Sportdirektor Marcus Mann nach dem 2:4 gegen Magdeburg das große 96-Problem zu.

Ein Kandidat ist nach wie vor Orestis Kiomourtzoglou. Mit dem früheren deutschen U21-Nationalspieler von Heracles Almelo käme 96 zwar klar, aber nicht mit dem holländischen Klub. Dessen Ablöseforderung will 96 nicht erfüllen. "Wir beobachten ihn", sagt Mann, "aber er ist nicht die einzige Variante."

Dass in Bremen schon ein neuer defensiver Mittelfeldspieler abräumt, scheint sehr unwahrscheinlich. Zimmermann überlegt deshalb, zur besseren Absicherung einen zweiten Sechser aufzubieten. So trainierten Dominik Kaiser und Sebastian Ernst am Dienstag auch mal gemeinsam im hinteren Mittelfeld. "Das ist eine Stabilität, die wir vielleicht ein bisschen mehr brauchen. Das ist eine Option", bestätigt der Coach.

Ein Abrücken vom geplanten 4-3-3 auf ein 4-2-3-1 bietet sich an. "Wir müssen gucken, wie weit wir sind mit dem, was wir uns erarbeiten wollten", sagt Zimmermann. "Jetzt geht es darum, die Probierphase zu beenden und Ergebnisse holen zu wollen. Deswegen müssen wir gucken: Was ist der Stand jetzt fürs Wochenende?"