Auf dem Sprung: Schafft es Marc Lamti über die tunesische Nationalelf zu 96-Profis?

Bisher hat Marc Lamti sein Talent nur in der U23 von Hannover 96 zeigen können, vier Einsätze stehen dort für den 20-jährigen Defensivspieler in der unterbrochenen Regionalliga-Saison zu Buche. Doch das Ziel ist klar: Der 1,96-Meter-Hüne soll und will möglichst bald bei den Profis verteidigen, dafür ist er Ende September schließlich von Bayer Leverkusen verpflichtet worden.

In der U23 nach sechs Monaten ohne Spielpraxis an der nötigen Fitness arbeiten, dann im Winter rüber zu den Profis von Kenan Kocak - so war der Plan. Die Pandemie hat auch hier ein wenig dazwischengefunkt, aber aufgeschoben ist bekanntermaßen nicht aufgehoben, mittrainiert hat Lamti auch schon mal bei der Zweitliga-Mannschaft der Roten, die übrigens bereits ein Jahr vor der Verpflichtung ihr Interesse beim Talent hinterlegt hatten.