Denkzettel für Königstransfer: 96-Coach Kocak streicht Twumasi aus dem Kader

Kenan Kocak hat seinen Worten Taten folgen lassen - und Patrick Twumasi aus dem Kader für das Auswärtsspiel in Regensburg gestrichen. Wenn Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr) in der Oberpfalz um einen weiteren Auswärtssieg kämpft, wird der Königstransfer nicht dabei sein, er gehört nicht zum 20-köpfigen Aufgebot.

"Wenn ich dann seine Reaktion im Spielersatz-Training sehe, dann hat mich das nicht das erfreut. Er muss wissen, es steht niemand über der Mannschaft, es geht nur um 96", hatte der Trainer den Königstransfer (Ablösesumme: 700.000 Euro) scharf kritisiert. "Und da muss sich auch Twumasi unterordnen."