Hannover 96: Aogo und Horn fallen aus - Albornoz kehrt nach Sperre zurück 

Am Samstag (13 Uhr) steht für Hannover 96 das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 13 Uhr spielt die Mannschaft von Mirko Slomka beim Karslruher SC. Die Roten stehen in der Auswärtstabelle der zweiten Liga auf dem zweiten Tabellenplatz - eine starke Bilanz. Viel spricht also für 96, zumal der KSC seit mittlerweile vier Spielen auf einen Sieg wartet.

Horn fällt aus - dafür kehrt Albornoz zurück

Trainer Mirko Slomka kann dabei wieder auf Linksverteidiger Miiko Albornoz zurückgreifen, der zuletzt wegen einer Sperre aussetzen musste. Im letzten Spiel gegen Osnabrück wurde Albornoz zunächst von Jannes Horn vertreten. Dieser verletzte sich allerdings in der ersten Halbzeit und musste ausgewechselt werden. Inzwischen ist klar, dass der Neuzugang vom 1. FC Köln auch in Karlsruhe fehlen wird. Demnach wird Albornoz voraussichtlich direkt in die Startelf zurückkehren.