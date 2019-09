96-Profi Aogo: "Wenn sich alle die Köpfe einschlagen, bringt uns das auch nicht weiter"

Ich hätte mir gewünscht, positivere Fragen zu beantworten. Das Ergebnis ist enttäuschend. In der ersten Hälfte war das erst ordentlich, uns hat aber der Punch gefehlt. Wir brauchen in so einer Phase Tore, die uns tragen. So sind die Fragezeichen größer geworden nach dem 0:1. Da haben wir uns schwergetan.

Wie können Sie als erfahrener Spieler helfen?

Na ja, was heißt erfahrener Spieler? Ich füge mich erst mal ins Mannschaftsgefüge ein. Ich möchte alle noch besser kennenlernen. Niemand kommt in ein Unternehmen oder in eine Struktur, kommt und führt an. In meiner Idealvorstellung kann man mit Leistung anfangen. Da muss ich alles dafür tun, dass ich auf das Niveau komme, wie ich mir das vorstelle. Dann kann man führen. Man kann nicht in ein bestehendes Gefüge reinkommen und denken: Ich bin jetzt hier der Macker und alle hören mir zu. Das dauert. Ich bin kein Superhero, auch wenn das vielleicht so dargestellt wird.