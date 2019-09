So lief das erste 96-Training von Dennis Aogo und Marc Stendera 

Marc Stendera und Dennis Aogo sind nun endgültig bei Hannover 96 angekommen. Nach dem Medizincheck und der Vertragsunterschrift am Dienstag, standen für die beiden Neuzugänge am Mittwoch die ersten Trainingseinheiten und das Kennenlernen mit der neuen Mannschaft an.

Auf dem Trainingsprogramm bei der ersten von zwei Trainingseinheiten am Mittwoch stand neben Passspiel (Fünf gegen Fünf) auf engem Raum auch das Umschaltspiel. Zum Abschluss bat Trainer Mirko Slomka zu einem Abschlussspiel, bei dem Elf gegen Elf gespielt wurde. Die Neuzugänge Marc Stendera und Dennis Aogo machten beide einen guten Eindruck und integrierten sich schnell in die Mannschaft. Vor allem Aogo fiel durch Ballsicherheit und gute Diagonalpässe auf. Das erkannte auch Slomka, der ihn immer wieder lobte.

Erstes Spiel am Donnerstag

Auf ihren ersten Einsatz im Trikot der "Roten" müssen die beiden Mittelfeldspieler wohl nicht mehr lange warten. Am Donnerstag absolviert das Team von Mirko Slomka einen Geheimtest im Eilenriedestadion gegen Bundesligist Werder Bremen. Beide werden dort in der Startelf erwartet und sollen sich für den ersten Härtetest in der Liga einspielen. Nach der Länderspielpause empfängt 96 Arminia Bielefeld in der heimischen HDI-Arena.