Hannover 96: Der elfte Mann, Schlichter im großen Streit

So will er Frieden schaffen

Nicht die Firma, aber den Verein 96 will Rohles mitsamt Profiabteilung wieder nach vorne bringen. Vor ihm liegt die Liste der aktuellen Junioren-Nationalspieler. "Keiner von Hannover 96 dabei, das kann doch nicht sein", sagt er. Sein Schwerpunkt vor und nach der Wahl liegt jedoch in der Vereinsatmosphäre. "Ich möchte, dass 96 wieder in ruhige Fahrwasser kommt", sagt er. Wie will er das schaffen? Zumal die Parteien derart weit auseinanderliegen. Auf der einen Seite stehen die Interessen von Martin Kind, der die 50+1-Regel in Hannover kippen will, auf der anderen Seite die aktive Fanszene und die Initiative Pro Verein 1896. Die "Opposition" will Kinds Übernahme aufklären, die Vergangenheit aufarbeiten.