Hannover 96: Der Henne-Faktor - Weydandt wieder ausgezeichnet

Vor vier Jahren noch Kreisliga, vor einem in der Regionalliga - mittlerweile kann Hannover 96 auf seinen Henne-Faktor gar nicht mehr verzichten. Vier Treffer erzielte er für 96. Damit ist der Märchenprinz erfolgreichster Torjäger der Mannschaft. Das spricht nicht unbedingt für den 96-Kader, aber umso mehr für Weydandt. Am Samstag wurde der Stürmer erneut ausgezeichnet. Weydandt wurde in Barsinghausen bei der Sportlerehrung im Zechensaal des Besucherbergwerks Barsinghausen der Preis des Bürgermeisters der Stadt Barsinghausen überreicht. Ein Preis für die besondere Außendarstellung eines "Barsinghäuser Jung".

Der Mann für die wichtigen Dinger Der Henne-Faktor bei 96: Wenn Weydandt trifft, sind es immer wichtige Tore, selbst wenn es am Ende nicht für Siege reicht. Er schoss das 1:0 in Bremen (1:1), machte das Spiel in Schalke mit seinem 1:1 (1:3) spannend, schoss das 1:0 in Mainz (1:1), bereitete das Eigentor zum 2:2 gegen Leverkusen (2:3) vor und brachte 96 in Augsburg (1:3) in Führung. Beim 2:0 gegen Nürnberg bereitete er einen Treffer vor. Nach seiner Zerrung soll Weydandt gegen Schalke wieder spielen.

Barsinghäuser Jung: 96-Stürmer Hendrik Weydandt macht Germanias Ersatztorhüter Ole Schöttelndreier in der Pause mit warm, er schaute der Regionalliga-Partie gegen 96 II (0:1) zu. © deisterpics/Stefan Zwing

Beste Quote im 96-Ensemble Weydandt ist in dieser Saison an jedem vierten Treffer (sechs Torbeteiligungen bei 24 erzielten Toren) direkt beteiligt, obwohl er im Schnitt nur 45 Minuten pro Partie auf dem Feld stand. Seine Zeit als Joker dürfte allerdings vorüber sein. Gegen die Schalker wird Trainer Thomas Doll wie in Augsburg ziemlich sicher erneut mit zwei großen Stürmern spielen - mit Weydandt und Jonathas.

Weydandt gehört zur emotional wichtigen Achse bei 96. Waldemar Anton, Marvin Bakalorz und Weydandt fehlten, als 96 im in Bielefeld mit 0:5 unterging. Umso wichtiger für Hannover 96, dass alle drei am Sonntag gegen Schalke wieder spielen.

96-Shootingstar Hendrik Weydandt über ... ... sein Leben in der Wohngemeinschaft: Ich unternehme viel mit meinen WG-Jungs in Hannover. Das ist eine positive Ablenkung. Ich wohne mit zwei weiteren Egestorfern, Yannick Oelmann und Torben Engelking. Es ist schön, nach Hause zu kommen und dieses Privatleben zu haben. ©

