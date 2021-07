Hannover 96: Der neue Manager Mann trifft gegen Paderborn "seinen" Trainer

Mann stellte Lottner frei und holte Kwasniok

Mann war Manager in Saarbrücken, der Aufstieg in die 3. Liga war gefährdet. Mann stellte den beliebten Trainer Dirk Lottner frei, holte Kwasniok und stieg auf. Mann wechselte danach selbst nach Hoffenheim, Kwasniok setzte seine gute Arbeit in Saarbrücken fort und steigt nun als Trainer auf in die 2. Liga. In der HDI-Arena gibt es nun das Wiedersehen des Aufstiegsteams von der Saar.

Wichtig für 96 ist gegen Paderborn, dass die Mannschaft einen stabileren Eindruck macht. Dazu wird Zimmermann eine potenzielle erste Elf aufstellen und weniger Experimente anstellen. "Wir werden etwas ausprobieren, immer noch, aber wir versuchen, eine bessere Statik ins Spiel zu bekommen", sagt Zimmermann. Dazu wird er mutmaßlich die neuen torgefährlichen Mittelfeldspieler Sebastian Ernst und Sebastian Kerk auch mal in einer Hälfte zusammen aufstellen.

Zimmermann rechnet sich gegen Paderborn mehr aus als gegen St.. Pauli oder Viktoria. "Wir haben in den ersten beiden Spielen Mannschaften gehabt, die eingespielt waren. Paderborn ist in einem ähnlichen Stadium wie wir", findet der Trainer. Den ersten Härtetest gegen Drittligist SC Verl gewann Paderborn allerdings recht souverän mit 5:1.