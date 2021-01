Der Platzwart blickt auf 2021: Es wird das Jahr von Asif Saric und Vedad Ibisevic bei 96

Jahresanfang, Spiele gegen Sandhausen, Darmstadt, St. Pauli, Nürnberg und Karlsruhe, oder wie man in Großburgwedel sagt: 15 Punkte. Martin Kind hat turnusgemäß den Manager ausgewechselt. Jan Schlaudraff ist Nachfolger seines Nachfolgers Gerhard Zuber, dessen Nachfolger er einst war und dessen Vorgänger gewesen sein wird. Kind nennt es Sportchef-Perpetuum-Mobile. Kenan Kocak lässt trainieren. Neuzugang Vedad Ibisevic steht top-motiviert in der Arminia-Kneipe und sucht seine Trainingsgruppe. Philipp Ochs wird Vater.

Juni

Fußball-EM 2020. Jetzt eben 2021. Findet in Europa und Asien statt, wie es sich für eine EM gehört. Ein Dutzend Spielorte, Tausende Kilometer voneinander entfernt, wie es sich für eine Pandemie gehört. Die Roten sind mittelbar beteiligt. Wieder hat Jogi Löw fahrlässig auf Spieler aus Hannover verzichtet. Dafür dabei: Bijol für Slowenien, Elez für Kroatien und Hult für Schweden. Vedad Ibisevic wäre dabei, wenn Nordmazedonien 200 Kilometer weiter nördlich liegen würde. Irgendwer wird Vater.

Juli

Hannover 96 bereitet sich auf die Saison vor – auf die Saison 2022/2023. Revolutionäres Langfristkonzept. So hat es Kocak schon 2020 gemacht, was im Nachhinein einiges erklärt. Was kann er dafür, wenn das niemand kapiert? Fest steht: der Aufstieg 2023 ist beschlossene Sache. Vedad Ibisevic wird Ehrenbürger von Hannover und reckt auf dem Rathausbalkon das Goldene Buch der Stadt in die Höhe. Niemand wird Vater, dafür kommt ablösefrei Kyriakos Papadopoulos. Der Saisonauftakt gegen Schalke 04 endet 0:0.

August

Neue Saison, neues Glück, wie man in Hannover sagt. Es geht um einen mittleren Mittelfeldplatz, 2022 soll dann richtig angegriffen werden. Das Transferfenster ist noch offen, es zieht. Im Gespräch sind Zieler, Zuber und irgendwer mit Z. In der ersten Runde des DFB-Pokals unterliegt Hannover 96 gegen den Titelverteidiger Rot-Weiss Essen 0:3.

September

Hannover 96 legt nach der Niederlage gegen Aufsteiger 1860 München ein Kurztrainingslager auf Baltrum ein. Nach der ersten Trainingseinheit treiben alle Bälle Richtung Helgoland. Strafe: Huckepack um die Insel und Vaterschaftstests für alle.