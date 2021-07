Der Platzwart: Hirnhütte, Frisur, guter Fußball - eine neue Normalität bei 96?

Der ist, selbst in Zeitkategorien der katholischen Kirche gedacht, nicht neu, sondern gefühlt im Amt, seit Quirinius Statthalter in Syrien war. Für die aktuelle Saison hat sich der Boss noch was Neues ausgedacht: einen neuen Haupt- und Trikotsponsor. Nachfolger von Heinz von Heiden, dem „Massivhaus-Riesen“, wie es bei 96 heißt, wird Brainhouse 247, der neue regionale 96-Partner aus Fellbach. Fellbach ist zwar eher Südkreis Hannover, aber ist egal, solange der neue Sponsor genauso viele Steine auf den Tisch legt wie der Vorgänger aus Isernhagen.

War was? Ach ja, Sommerpause, dieses Mal leider ohne Sommer und bei Hannover 96 wie immer auch ohne Pause. Denn irgendwas ist am Maschsee ja immer: neue Spieler, neuer Trainer, neue Co-Trainer, neue Athletiktrainer, neuer Sportdirektor, neuer Geschäftsführer und damit neuer Ärger. Womit wir beim Chef wären.

Wenn alles so läuft wie abzusehen, kommen den Bremern bis zum Transferende noch ein gutes Dutzend Spieler abhanden, die „Roten“ konnten sich also glücklich schätzen, noch gegen das Original-Absteigerteam von der Weser gekickt zu haben.

Kurzzeitig dachte man, 96 würde in diesem Jahr mit dem Unicef-Schriftzug auflaufen, aber dann hatte Martin Kind einen Geistesblitz: Brainhouse 247. Hirnhütte 247. Passt vielleicht weniger zum Fußball, obwohl man in der Vergangenheit Spieler wie Schlaudraff und Denki Haraguchi hatte. Aber Hannover 96 hat ja auch eine Schachabteilung. Denksport mit Königtransfers. Auftaktspiel der neuen Saison? Gegen Werder Brainen. Passt, Vertrag, fertig.

Pfiffig ist es auch, Rechtsverteidiger zu verpflichten. Je mehr kommen, desto besser spielt Sei Muroya. Schon bei einem im Nacken spielt er Sensationspässe, bei zwei weiteren ist er bei Tor des Monats und Fallrückzieher in den Winkel. Das Gute: Der Neue, Jannik Dehm, kann angeblich auch Linksverteidiger, und vielleicht kann er sogar Torwart und Mannschaftsfriseur. Oder Aufstieg, ein Traum.

Einen Friseur hat sein neuer Kollege Marvin Ducksch erst mal nicht nötig. Es heißt: Wette verloren. Man weiß nicht, mit wem Ducksch im Palo Palo auf was wettet, aber beim eigenen Wetteinsatz ist ihm offensichtlich alles egal. Einen Moment hatte man das Gefühl: je kürzer die Haare, desto brasilianischer sein Abschluss. Aber dann rückte Ducksch in der 82. Minute diesen Eindruck frei vor dem Tor doch noch zurecht.

Vielleicht ist es gut so. Vielleicht wäre der misserfolgsgewohnte 96-Fan emotional überfordert gewesen mit einem Sieg in Bremen. Jetzt folgt erst mal Normalität: „Ehen vor Gericht“, wie immer mit Gerhard Zuber in seiner Paraderolle als Ex-Sportchef, es geht um Ablöse und die Frage, wer angefangen hat. Und am Wochenende ist wieder Fußball. 13.30 Uhr, Pay-TV. Die Konkurrenz ist groß. Im Fernsehen läuft das Diskuswerfen der Männer.