Gegen den Ex besonders motiviert? Der "Coach to go" könnte ein Thema für 96 werden

4:0 - was für ein Start ins Jahr 2021 von Hannover 96! Offenbar stimmt es wirklich, was man am Dieter-Schatzschneider-Institut für angewandte Fußballphilosophie lernt: Trainer sind gegen den Ex-Klub besonders motiviert. Der Platzwart bringt für die Roten daher den "Coach to go" ins Spiel.