Der Platzwart: Projekt Pott 2022 - die 96-Partyplanungsabteilung ist schon auf Zack

Es ist Zeit. 30 Jahre sind genug. 30 Jahre ist Hannover 96 ohne DFB-Pokalsieg und streng genommen auch ohne andere nennenswerte Titel, sieht man vom Gewinn des Innsbrucker Alpencups 2003 und dem Derbydouble 2021 mal ab. Nun also, in der Jubiläumssaison, soll es wieder klappen. Ein Titel soll her, so richtig mit Rathausbalkon, Konfetti und Korso.

Wo sonst könnte das Projekt Pott 2022 besser beginnen als in der 1970 von abtrünnigen Hamburger Verwaltungsbeamten gegründeten Traditionsmetropole Norderstedt? Sonnabend, 7. August, Hexenkessel Edmund-Plambeck-Stadion. Im Vorprogramm regionales Liedgut, die Goombay Dance Band spielt „Sun of Jamaica“ und damit aufs Wetter an. Es regnet wie üblich in Strömen.