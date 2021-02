Der Platzwart: Bei Hannover 96 ist immer Dönerwetter

Einzigartige Arbeitssiege, schmutzige Siege, Dreckssiege. Hannover 96 gewinnt Spiele auch mal 1:0 wie gegen Osnabrück, was sich die Mannschaft vor allem bei 0:1-Niederlagen abgeguckt hat wie in Karlsruhe – auch ein Drecksspiel, aus mehreren Gründen, aber eben ohne Sieg.

Zweitens

Der einzigartige Aufstiegswille von der Seitenlinie. Auf dem Weg in die Bundesliga geht 96 überall dahin, wo es weh tut, gern auch in der Nachspielzeit. Beste Zweikampfwerte hat seit Wochen Gerhard Zuber. Wie schon gegen Karlsruhe ging der Manager auch in Braunschweig auf Tuchfühlung, hart, aber immer mit angelegtem Arm. Aber er zeigte, dass für Braunschweig, wie es der Fußball-Hegelianer Thorsten Legat formulieren würde, auf jedem Quadratzentimeter kein Boden zu holen ist. Braunschweiger Spieler sollen Zuber anschließend feuchte Aussprache im Kabinentunnel vorgeworfen haben, wollen aber keine eigenen Namen nennen, was fairnessmäßig dritte Liga ist, aber demnächst ja auch wieder passt.

Zuber hätte gern DFB-Ermittlungen, dazu bräuchte man einen Videobeweis, beispielsweise durch Überwachungskameras. Überwachungskameras? Solch neumodischen Kram gibt’s in Braunschweig nicht. In Braunschweig spazieren 200 Fans zu einer – wie es von Vereinsseite heißt „einstimmenden Fanaktion“ – unerkannt ins Stadion, um ihre Mannschaft nach alter Sitte vor dem Derby anzubrüllen. Auch hier wird der unbedingte Aufstiegswille an der Seitenlinie vorgelebt. Zum Glück nur an der Seitenlinie, außerdem haben die keinen Zuber. Seit die Winter-Neuzugänge Dong-won Ji (Berlin) und Brian Behrendt (Bielefeld) ihre Fans kennengelernt haben, hoffen die beiden inständig, dass der Schnee auf der A2 möglichst bald weggeräumt ist.

Drittens

Die einzigartige hannöversche Sportlerernährung. Chiasamen und Acaibeeren? Gute Kohlenhydrate und Eiweiß? Obst, Gemüse und magere Steaks? Papperlapapp! Bei 96 ist man ernährungstechnisch schon immer eigene Wege gegangen, mit Erfolg. Ein Fülle-Gefühl nach einem Derby-Sieg? In Hannover füllig normal. Unser Torwarttrainer sagt von sich selbst, dass er das Spielgerät zum Training unter der Trainingsjacke immer dabei hat.

Und, wie heißt es doch so schön in Hannover? Genau: Besser ein Esser im Tor als ein Schmalhans davor. Und jetzt ganz neu: der Dönerwagen! Valmir Sulejmanis Idee, Kenan Kocak ist begeistert. Döner Kebab ist ein senkrecht drehender konischer Fleischspieß, Hammel oder Lamm. Das klingt hinreichend ausgewogen. An Vegetarier ist angeblich auch gedacht, der Dönerwagen soll über einen Hähnchenspieß verfügen.