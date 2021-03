96-Torjäger unter sich? The most interesting Neumanager of Berlin & Moussa Doumbouya

Glückwunsch: Steve Cherundolo wechselt als Cheftrainer in die USA zu den Las Vegas Lights. Das ist laut Eigenwerbung entweder das „Most interesting Team in America“ oder das „Most interesting Team in the World“, was aber unterm Strich sowieso keinen Unterschied macht. Und natürlich passt, weil unser Stevie jahrelang „Most interesting Rechtsverteidiger in the Bundesliga“ war. Wenn man wissen will, warum Stevie seinen Beamtenjob beim DFB aufgegeben hat, dann sollte man wissen, dass sie in Las Vegas bei Heimspielen schon mal echtes Geld aus einem Hubschrauber werfen.

Geld aus dem Hubschrauber werfen? Dafür fehlt 96-Boss Martin Kind jedes Verständnis. Wozu gibt’s Fenster? Jüngstes Beispiel für Geld aus dem Fenster ist Simon Falette. Keiner im Kader verkörpert so sehr die alten Fußballerleitsätze „Kämpfen und Siegen“, allerdings ohne Siegen, und „Niemand ist unschlagbar“. Zur Belohnung bekommt Falette Einzelunterricht. Aber wer konnte schließlich ahnen, dass ein Spieler, der lieber beim RSC Anderlecht die Trainingsbälle mit dem Mund aufgepumpt hätte, als für 96 in der 2. Fußballbundesliga zu spielen, in Hannover nicht funktionieren würde?