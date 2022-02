Der Platzwart: Flotter Dreier am Millerntor mit Burgstaller, Dankert, Zieler

Fußball ist eine Wundertüte. Man schaue auf dieses Wochenende: Da dachten die Eigentor-Könige von Hannover 96, vier Treffer ins eigene Netz an nur 22 Spieltagen – das soll uns erst einmal einer nachmachen. Und dann kommt die Neuseeländerin Meikayla Moore daher und schießt beim „SheBelieves Cup“ in den USA drei blitzsaubere Eigentore. In einem Spiel. Noch vor der Pause. In gerade einmal 31 Minuten. Hattrick. Das geht. Man muss nur dran glauben. Da gucken Krajnc, Hult und Stolze, und Falette guckt auch, nur ganz woanders. Die Erklärung ihrer Trainerin: „Sie hatte einen harten Tag im Büro.“ Martin Kind hat manchmal auch harte Tage im Büro. Das könnte einiges erklären.

Das nächste Wunder: Patrick Twumasi hat ein Tor geschossen. In einem Pflichtspiel, Fußball. In Israel, gegen Petach Tikwa. Manche sagen: Petach Tikwa, da trifft doch jeder. Stimmt nicht. Lewandowski, Lukaku, Ronaldo und Mbappé – ein Tor gegen Petach Tikwa? Fehlanzeige. Dafür Twumasi. Wenn er so weitermacht, ist Twumasi an seinem neuen Arbeitsplatz in Netanya bald berühmter als der 900 Jahre alte Maulbeer-Feigenbaum, bis dato die größte Sensation der Stadt. Petach Tikwa heißt übersetzt übrigens „Tor der Hoffnung“.