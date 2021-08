Der Platzwart: Saisonabbruch? Das könnte auch eine Perspektive für Hannover 96 sein

Tags zuvor hatte Hannover 96 mit 0:2 gegen Dynamo Dresden verloren – die Analyse fiel ähnlich aus. In seltener Einigkeit sind Fans und Funktionäre der Meinung, dass drei Siege aus den letzten 15 Spielen zu wenig sind für das Abenteuer 2. Liga. Ein Fußball-Fachblatt bescheinigte der Partie, „unterhaltsam, aber nicht hochklassig“ gewesen zu sein. Und weiter: „Das lag vor allem daran, dass Hannover über weite Strecken nicht ebenbürtig agierte.“ Richtig ist, dass 96 gegen Aufsteiger selten ebenbürtig agiert oder gar gewinnt. Das war schon immer so, wir nennen es Tradition.

96 präsentiert sich auch im August 2021 als Mannschaft auf der Suche. Sebastian Ernst sucht Anspielstationen, Ducksch die Lücke in der Abwehr und Hendrik Weydandt immer noch Form und Ball. 96-Boss Martin Kind sucht seit zehn Jahren die Feststellbremse, mit der das Rückwärtsrollen des Vereins aufzuhalten wäre. Gemeinsam mit dem neuen Trainer und dem neuen Manager sucht der alte Chef nun nach neuen Lösungen für alte Probleme. Marcus Mann ist laut Wikipedia-Eintrag übrigens immer noch Sportchef des Nachwuchsleistungszentrums der TSG Hoffenheim. Vielleicht hat er doch noch Probezeit, vielleicht denkt er langfristig und will mit dem Update bis zum ersten Zweitligasieg warten.

Man könnte jetzt sagen: Zwei Siege gegen die Angstgegner Heidenheim und Darmstadt, und schon sähe die 96-Welt Ende August bunter aus. Aus neutraler Sicht wäre das ein lebhaftes Grau, was in Fußball-Hannover schon als farbenfroh gilt. Aber zwei Siege hintereinander? Wir sind doch nicht Jahn Regensburg. Kind und Zimmermann blicken sich in die Augen – es muss eine andere Lösung her.

Die Rede ist immer wieder von neuen Spielern, ein neuer Sechser soll es hinten richten, ein neuer Stürmer vorn. Problem: Viele von denen wollen erst Geld fürs Kommen und später dann eine Abfindung fürs Gehen. Geld hat Hannover aber eher nicht so. Mann kann warten bis zum Transferschluss Ende August und sehen, was im Supersale noch geht. Aber dann sind Heidenheim und Darmstadt vorbei, Mann enzyklopädisch immer noch bei Hoffenheim und Hannover 96 am Arsch der Tabelle. Gut, Werder wird irgendwann noch schlechter sein, denn allem Anfang wohnt ein Ende inne. Aber es winkt die 3. Liga am Maschsee. Kind und Zimmermann blicken sich wieder in die Augen – das kann es auch nicht sein.

Martin Kinds Blick fällt auf die aktuelle Tabelle, er streicht sich mit der Hand übers Kinn, dann lächelt er: „Abbruch!“ Abbruch? Zimmermann schreckt hoch. Abbruch kennt er noch von seiner vorherigen Trainerstation. Nach dem Abbrechen war man 9. und stieg anschließend auf – das könnte in der Tat auch eine Perspektive für 96 sein. Aufstieg wäre vielleicht ein bisschen viel für 96, schließlich warten dann Augsburg, Fürth, Bochum und Bielefeld und nicht Schalke, Bremen und der HSV.