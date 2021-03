Welcome, Heidenheim Hotspur! 96 und Kocak genießen das Premier-League-Feeling

Es braucht nur ein wenig Fantasie, und schon sieht Heidenheims Trainer Frank Schmidt aus wie der Pep Guardiola morgens um halb sieben. Da macht Fußball wieder Spaß, auch wenn man 16 Punkte hinter dem Tabellenführer liegt und selbst Testspielgegner keinen Bock auf 96 haben. Wie Hannover das geschafft hat? Ganz einfach, mit einem Trick: Genki Quaragutchi lässt sich auf Corona testen und verhilft seiner Mannschaft zu zwei Wochen Heimspiel oder Homeoffense, wie es bei Stürmern heißt.

Immer schön positiv bleiben...

Der Japaner hatte zwar nach dem Unentschieden gegen Aue nur leichte Symptome (Schüttelfrust), wird aber anschließend positiv getestet. Dabei hatte der Praktikant des Gesundheitsamtes das Wattestäbchen fachgerecht in die Achselhöhle geschoben und nachher 39,0 abgelesen – Corona, kein Zweifel. Andere Bundesligisten hätten wahrscheinlich einen zweiten Test oder einen anderen Praktikanten gefordert, aber andere Bundesligisten haben auch andere Ziele (Meisterschaft, Pokal, Aufstieg und Ansehen). Für Hannover gilt: sieben Spiele in drei Wochen! Deshalb: Immer schön positiv bleiben, wie man bei den Roten sagt.

Fehldiagnosen haben in Hannover mittlerweile eine gewisse Tradition. Auch Marvin Ducksch hatte kürzlich angeblich einen Muskelfaserriss, der sich bei näherem Hinsehen in München als Laufmasche in der Strumpfhose entpuppte. Was den Fokus auf den Hinrunden-Hexenschuss von Kenan Kocak lenkt. Reiner Diagnoseschmerz?

Oder Felipe: War der sympathische Italobrasilianer, aktuell bei AOK Athen im Gespräch, doch kein körperlicher Totalschaden, sondern kerngesund? Keine Nagelbettentzündung, keine Zerrung, kein Spliss – einfach kaputt diagnostiziert? Altin Lalas Schambeinentzündung – Überlastung oder doch nur zu enge Hose? Litt Christian Pander ausschließlich unter Linksfuß, ansonsten topfit? Wie viele Spiele würde Robert Lewandowski bei 96 pro Saison machen? Zwei? Wie viele Spiele hätte Felipe beim FC Bayern gemacht? Okay – zwei.