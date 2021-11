Der Platzwart: Die guten und schlechten Träume des 96-Verteidigers Hult

Es ist November. Hannover 96 sitzt mal wieder im Tabellenkeller fest, wo es noch kälter, feuchter und ungemütlicher ist als ohnehin schon zu dieser Jahreszeit. Die Lage könnte entspannter sein, wenn ein Fußballspiel nicht 90 Minuten dauern würde, mindestens. Für eine ordentliche Halbzeit reicht es schon bei den „Roten“, wobei die größte Überraschung im Moment die ist, ob in den ersten oder in den zweiten 45 Minuten Kellerfußball gespielt wird.

Fußballer reden nicht gern über Rücken. Klingt nach zu viel Homeoffice und zu wenig Bewegung. Ärzte raten Menschen mit Rückenbeschwerden häufig, mehr Sport zu machen. Mehr Sport? Würde vielen Fans, also denen, die noch 96 gucken, ganz grundsätzlich gefallen. Schon ist vereinsintern der Stadionname „Voltarena“ im Gespräch.

Vielleicht ist es auch schlechter oder fehlender Schlaf. Jan Zimmermann sagt: Schlaf ist wichtig. Nun kommt es bei Fußballern ein bisschen darauf an, wann und wo sie schlafen. Nachts im Bett – sehr gut. Sonntagmittags in der Viererkette – nicht so gut. Zimmermann will dieses Missverhältnis abstellen und hat Abwehrspieler Niklas Hult in ein Schlaflabor geschickt. Nachts.

Gegen Düsseldorf und Aue war auch der hannoversche Strafraum ein Schlaflabor, doch bei Hult ging es um Wissenschaft. Der Linksverteidiger wurde verkabelt, alles wurde gemessen. Schlafdauer, Schlaftiefe, Augenbewegungen – und natürlich die Träume. Angeblich soll Hult in Phasen entspannten Schlafs von Zu-null-Spielen, Köttbullar, Zlatan und einem Seitfallzieher in den Winkel zum 4:0-Endstand gegen Paderborn geträumt und zeitweise den neuen Abba-Song „I Still Have Faith in you“ gesummt haben.

In unruhigen Phasen hat Hult demnach von einer Trainingsgruppe 2 geträumt, von einem bösen Friseur und davon, er habe gegen Paderborn das Abseits aufgehoben und sei dreimal hintereinander getunnelt worden. Dabei habe er „The Final Countdown“ von Europe in einer falschen Tonart gesummt.