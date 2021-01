Seriensieger? Keine Trainerentlassung? 96 droht in der Normalität unterzugehen

Einstelliger Tabellenplatz Mitte Januar? Im laufenden Jahr doppelt so viele Punkte geholt wie Bayern München? Und: Zwei Spiele in Folge gewonnen? Hammer! Ist man eventuell ... Seriensieger? Seriöser Seriensieger? Siegesseriensieger? Ratlose Gesichter bei Hannover 96. Nie gehört.

Das Körperfettwunder Matthias Ostrzolek

Der 96-Archivar, im Jubiläumsjahr 125 nach Vereinsgründung ohnehin dauerhaft in Ekstase, federt an Gerhard Zuber vorbei tief in den Keller und pustet den Staub von einem Folianten. Als er wieder klar sehen kann, entdeckt der Archivar in einer Ecke das Körperfettwunder Matthias Ostrzolek.

Nach einem halben Jahr Keller hat Ostrzolek bessere Körperfettwerte als der Ötzi, auch deshalb wird er umgehend auf dem Portal „eBall“ mit Sofort-kaufen-Option an den FC Admira Wacker verkloppt. Die sind Letzter in Österreich und freuen sich über einen „äußerst erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spieler“. Man ahnt, warum die jeden Mann brauchen können.

Das Große Buch der Roten

Der Archivar schlägt das „Das Große Buch der Roten“ auf. Das Vorwort – natürlich von Martin Kind, ein Kupferstich zeigt den 96-Boss, wie er als junger Mann barfuß mit einer Schweinsblase in den Leineauen gegen die Mannschaft von Cord Broyhan Fußball spielt. Der Archivar blättert weiter. Die „Ahnengalerie“; verdiente Spieler wie Sievers, Anders, Surmann, Roman Wallner und Siemensmeyer.

Neben Pelé hat jemand mit Bleistift ein Fragezeichen geschrieben. Das „Fußball-ABC“ – neben „Abseits“ ein Foto von Mo Idrissou, der aktuell Viktoria Griesheim zu altem Glanz zurückführt. „Abstieg“, mehrere Kapitel. „Fußballgott“, ein Link zu „Linke“ mit Fußnote „Stajner“. „Piss-Mannschaft“, 2015, Hochdeutsch aus Hannover für Bayern.