Der Platzwart: Stimmungsboykott in Martin Kinds Präsidentensuite

Auf der Webseite des SSV Jahn Regensburg werben sie für den Kartenvorverkauf mit dem Foto einer Spielszene. Auf der deutlich sichtbaren Anzeigetafel im Hintergrund ist ein Spielstand zu sehen: 0:0. 0:0, das verheißt Spaß und Spannung, und wer bei der Aussicht auf ein Torfestival nicht ins Stadion geht, der hat kein Herz für Fußball. Oder für Jahn Regensburg. Oder keine anderen Hobbys.

Man hätte es also ahnen können, dass den Regensburgern prinzipiell nicht so viel am Toreschießen liegt. Außer, man lädt sie ausdrücklich dazu ein, indem man ihnen den Ball vor die Füße legt. Aber selbst das muss nicht klappen, siehe Elfmeter. Denn: Nach Michael Esser hat Hannover 96 den nächsten Penaltykiller zwischen den Pfosten – Ron-Robert Zieler. Hätte man vor der Saison nicht unbedingt drauf gewettet, aber vielleicht hat der Schlaudraff das mit dem Elfmeterhalten ja einfach in Zielers Arbeitsvertrag geschrieben. Wäre schon der Schmadtke auf die Idee gekommen, wären wir niemals abgestiegen.

Zähe Spiele stehen bevor

Immerhin weiß Hannover 96 nach dem Heimspieldebüt, wie 30 der insgesamt 34 Spiele der Saison aussehen werden: zäh. Die Gegner, sieht man mal von Spitzenmannschaften wie Erzgebirge Aue und Karlsruhe ab, werden hinten drinstehen, 96 versucht mit elf Mann ein Offensivspiel aufzuziehen und scheitert spätestens an der doofen Strafraumkante. Mit etwas Glück macht Henne Weydandt aus alter Gewohnheit ein Tor, der Gegner macht in aller Regel auch eins, und dann beginnt das Warten. Auf das zweite Tor. Für wen auch immer.

In diesem Augenblick schlägt für gewöhnlich die große Stunde der Allzwickwaffe Felipe. Felipe ist immer für ein Tor gut. Für wen auch immer. 96 gegen Regensburg, die 93. Minute. Alle haben sich mit dem 1:1 abgefunden, nur einer nicht: Felipe. Auf der rechten Seite geht er wie immer energisch zum Ball und löffelt schwungvoll unter das Leder. Volltreffer. Dass die Bogenlampe knapp nicht ins Tor geht, lässt sich nur mit Felipes mangelnder Spielpraxis erklären.

Was bleibt vom Heimspieldebüt?

Erstens: Wer von Trainer Mirko Slomka unter der Woche ausdrücklich für seine Trainingsleistung gelobt wird, hat am Spieltag frei. Oder hat am Sonnabend jemand Walace gesehen? Der „außergewöhnlich gute Profi“ (Slomka) und Seriensieger der Copa Cabana muss irgendwann zwischen Spieltagspressekonferenz und Kadernominierung aufs Abstellgleis Richtung Süden geraten sein.

Zweitens: nicht nur Walace weg, auch Schatzschneider weg, was die halb leeren Ränge zumindest teilweise erklären würde. Die Zweitligalegende ist mit dem Trainer-Recycling des Chefs unzufrieden. Wie man seinen Unmut am besten kundtut, hat Schatzschneider ausgerechnet von der Nordkurve gelernt: Stimmungsboykott, dieses Mal direkt in der Präsidentensuite. Die große Befürchtung: Wirft Schatto etwa auch als 96-Scout hin? Nein, er bleibe Scout mit Schwerpunkt südliche Lüneburger Heide, versicherte Schatzschneider im Interview.

Sein jüngster Coup: Moussa Doumbouya, Neuzugang bei den 96-Amateuren, Spitzname „Kleiner Balotelli“. Und wer gedacht hat, den nächsten Balotelli scouten, das kann ich auch, der ist schief gewickelt. Oder um mit Schatzschneider zu sprechen: „Ich hole den ja nicht aus Celle, weil ich als Briefträger arbeite, sondern weil ich Scout bin.“ Eben – wir sind hier ja nicht beim FC Porto!