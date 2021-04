Super League? Der Platzwart empfiehlt Maschsee Masters, Copa del Croepcke, KO oder KMW

Die Fußballwelt ist in Aufruhr dieser Tage. Super League, super Einfall, super Shitstorm – supergeil. Fragen über Fragen: Hätte die Eintagsfleague Super League länger als 24 Stunden überlebt, wenn Hannover 96 zu den Gründungsmitgliedern gehört hätte? Hätte sich Real-Präsident Dagoberto Perez kollegialen Rat in Hannover holen sollen, um zu wissen, wie Kunden-Kicken wirklich geht? Wird die reformierte Champions League mit knapp 1000 Spielen in der Vorrunde nun als kleineres Übel gefeiert? Anzeige Warum guckt Jogi Löw Freiburg gegen Mainz, wenn gleichzeitig Bayern gegen Wolfsburg spielt? Wer wird Trainer beim FC Bayern? Und bei Hannover 96? Auf wessen Anruf wartet José Mourinho? Besteht da ein Zusammenhang? Und wenn ja: welcher? War das gegen Regensburg dieses „Belohnen“, von dem Kenan Kocak immer spricht? Und was war das dann gegen Bochum in der Nachspielzeit? Das „Arschlecken“, von dem die Schalker gerade sprechen, die uns nun den Rekord als Schlusslichtspitze in der Bundesliga geklaut haben?

Nicht mal Erster als Letzter, harte Zeiten für die Roten. Andererseits: Wenn Weydandt trifft, was ist da noch möglich? Platz 7? Das wäre, gemessen am derzeitigen Leistungsstand, ein Fall für Autokorso und Rathausbalkon. Die Älteren werden sich erinnern: Hannover 96 war anno 2020 als Aufstiegsmitfavorit in die Saison gestartet. Heute wissen wir: Kokenkuckucksheim. Hätte man gleich Platz 7 als Saisonziel ausgegeben, wäre man jetzt quasi auf einem Champions-League-Platz in Lauerstellung, und Karlsruhe müsste sich warm anziehen. Die Laune wäre prächtig, das Duo Kocak/Zuber stilbildend, zwei Derbysiege geschichtsträchtig. Aber jetzt fragen sich alle: Was wäre möglich gewesen, wenn Hannover nicht zwei Monate das Derby-Double gefeiert hätte? Und sie reden vom Aufstieg, ohne sich zu fragen, wohin man da aufsteigt. Denn was aus Ligen wird, in denen 96 nicht zum Gründungsinventar gehört, sieht man an der Super Bundesleague, die in der nächsten Saison mit Begegnungen wie Augsburg gegen Hoffenheim, Mainz gegen Fürth und Heidenheim gegen Bielefeld das Fußball-Blut zum Kochen bringen könnte.