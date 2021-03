Gurkenwasser gibt's später! Erst mal muss 96-Boss Kind das mit dem U.R.L.A.U.B. klären

In einem Interview wurde 96-Boss Martin Kind mal gefragt, welche Rolle Urlaub in seinem Leben spiele. Seine Antwort: „Keine!“ Kind hat mal vier Tage Urlaub in einem Schweizer Bankschließfach gemacht, er weiß bis heute nicht, was die Leute an diesem „Urlaub“ finden. Für Kind steht U.R.L.A.U.B. für „Unnötige Reduktion lohnaufwendiger Unternehmensbeiträge“. Dass über viele Jahre der Reiseanbieter TUI Trikotsponsor bei 96 war, darf man getrost als Ironie der Geschichte verstehen. Als neuer Trikotsponsor ist „Home 24“ im Gespräch.

Nächstes Problem: Alle anderen Angestellten bei 96 haben das mit Zubers Urlaub mitbekommen. Auf den Fluren wird getuschelt, angeblich soll der Zuber sogar Geld im Urlaub bekommen. Geld fürs Nichtstun? Das war bislang der Profimannschaft vorbehalten. Urlaub, so hat es der Chef immer erklärt, das seien die roten Tage im Kalender. Noch mehr Urlaub sei was für Braunschweiger und Ex-Trainer. Zuber ist Österreicher ohne Trainerlizenz. Kinds Argumentation gerät ins Wanken wie die 96-Viererkette in der 2. Runde des DFB-Pokals. Fliegt ihm der Laden um die Ohren? Naheliegend wäre es.

Innenverteidiger? Ohnehin überbewertet...

Sollte „Home 24“ übrigens absagen, steht 96 kommende Saison nicht nur vorn blank da. In der Geschäftsstelle hat jemand zur Visualisierung der aktuellen finanziellen Situation bei 96 ein Symbolbild aufgehängt, es zeigt einen Kanal mit einem querstehenden Frachter in Ägypten. Warum hat keiner Lust auf die Brust? Kind ist überfragt, ist 96 doch Garant für langanhaltenden wirtschaftlichen Erfolg, man denke nur an Hanomag, Nashua, Freytag und Nahrmann sowie Baan, Weltfirmen, die sich lange im Glanz des unterklassigen Fußballs gesonnt haben.

Apropos unterklassiger Fußball: Timo Hübers will zu Schalke 04 und Josip Elez in die Emirate, dem Kohlenpott der neuen Fußballwelt. Sportlich haben also beide die gleiche Perspektive, Hübers weiß von Salif Sané, dass 96er auf Schalke gute Abstiegschancen haben.

Die Roten hätten dann kaum noch Innenverteidiger, aber Innenverteidiger sind im modernen Fußball ohnehin überbewertet. 96 testet schon mit vier Außenverteidigern auf dem Platz. Vor allem deshalb, weil Hannover 96 aus Mangel an konkurrenzfähigen Mannschaften Testspiele mittlerweile gegen sich selbst austrägt. Vorteil: Keine Reisekosten, und man holt mindestens einen Punkt. Motivation pur!