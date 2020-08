Bei 96 läuft GZSZ II: Und am Ende steht Genki Haraguchi im Tor

Hannover 96 lässt seine Fans nicht hängen. Für die Corona-Pause im Frühjahr gibt’s im Sommer einen Nachschlag, man schlagzeilt einfach durch bis zum Start der Saison, an dessen Ende selbstverständlich die Rückkehr in die Bundesliga und die Enthüllung der Kenan-Kocak-Statue neben dem Ralf-Rangnick-Schrein und dem breiten Reiterdenkmal im Aufstiegskeller des Kokenhofs in Großburgwedel steht.

Nach der GZSZ-Soap in der abgelaufenen Saison („Guter Zuber, schlechter Zuber“) schlagen die Entscheider nun ein neues Kapitel auf. Kind und Kocak und Kegel arbeiten fieberhaft an einer neuen Identität des Vereins. Das Konsolidierungskonzept hat noch keinen konkreten Namen, vermutlich irgendwas mit K, aber es zeigt erste konkrete Konturen: Leistungsträger verkaufen, Hannover-Bekenner, Fanlieb­linge und alle Feldspieler über 30 wegschicken.

Im Gegenzug einen über 30 holen, damit die anderen über 30 sehen, dass man mit über 30 noch einen Verein finden kann. Das Spielsystem läuft auf ein neues 3-1-1-1-X hinaus, drei Torhüter, alle über 30, davor die Achse Hübers-Haraguchi-Henne, der Rest wechselnde Ergänzungsspieler, fünf davon direkt in der Startelf. Die Bank: so viele, wie bis dahin zugekauft werden konnten. Auf der Tribüne: einer. Mit der Laufnummer eins. So hätte Zieler doch nie einen Vierjahresvertrag bei 96 bekommen Es ist ein würdiger Nachfolger des Zuber-Zirkus‘, dieses GZSZ II („Guter Zieler, schlechter Zieler“) mit besonderer Berücksichtigung der saisonübergreifenden Torwartrotation. Motto: Besser’n Esser im Tor als’n Trinker davor. Ron-Robert Zieler ist natürlich selbst schuld. Hat sich mit seinem Bekenntnis zu Stadt und Verein verdächtig gemacht. Steckt sein Neugeborenes als erstes in 96-Klamotten und erzieht es von Geburt an braunschweigfrei. Baut ein Haus vor den Toren der Stadt, Dach schwarz, Wände weiß, Fenster grün. Der Garten: Muttererde, Kies, Rasen. Dazu das Statement, dauerhaft in Hannover bleiben zu wollen. Wer sagt denn so was? Außer durchreisenden Schlawinern und Jonathas. Da schrillen doch sofort alle Alarmglocken auf der Geschäftsstelle. Hätte Zieler gleich so einen unglaubwürdigen Blödsinn erzählt, er hätte nie einen hoch dotierten Vierjahresvertrag bekommen.

