Hannover 96: Zum Derby gegen Braunschweig wohl bis zu 10.000 Fans im Stadion

In einer Welt ohne Corona wäre der 3. Oktober ein Fußballfeiertag für die Fanmassen in Hannover – am Tag der deutschen Einheit spielt 96 gegen Eintracht Braunschweig, das Derby wäre ausverkauft, mit 49.000 Zuschauern in der HDI-Arena – und nicht das nächste Geisterspiel in einer seit einem halben Jahr öden Stadionatmosphäre.